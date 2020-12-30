В Минской области за сутки под колесами авто один человек погиб, четыре травмированы

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За вчерашний день на территории Минской области зарегистрировано 4 аварии с участием пешеходов, в которых один из них погиб и четыре травмированы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Три аварии произошли на обозначенных нерегулируемых пешеходных переходах в раннее утреннее время, причем переходы были освещены фонарями. 29 декабря около 8.00 в Копыле 57-летняя местная жительница, управляя автомобилем "Рено Сандеро", сбила 37-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход с травмами госпитализирован.

В этот же день около 7.00 в деревне Менютки Молодечненского района и в Жодино зарегистрированы похожие аварии. В дорожно-транспортных происшествиях получили травмы 59-летняя женщина и 66-летний мужчина, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

С начала года на территории области зарегистрировано 103 аварии на пешеходных переходах по вине водителей, в которых 17 человек погибли и 92 травмированы.

"Еще с раннего детства нас учили, что дорогу нужно переходить по пешеходному переходу, если таковой имеется. И, следуя этому правилу, мы направлялись на "зебру", уверенные в том, что водитель обязан пропустить. Многие пешеходы и по сторонам забывают посмотреть, уверенные в том, что пешеходный переход - это их дорога, - рассказали в ГАИ. - Безусловно, водителям следует помнить, что действия пешеходов непредсказуемы, поэтому ехать необходимо осторожно. Но невнимательность, отвлечение на мобильные телефоны и другие гаджеты, эмоциональное состояние (стрессы, бессонница, ссоры с близкими и т.д.) - это те причины, по которым автолюбители попадают в неприятные ситуации на дорогах. И пешеходные переходы - не исключение. Поэтому, уважаемые водители, сосредоточьтесь на дороге и не забывайте, что каждого из нас ждут дома".-0-