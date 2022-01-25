25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за сутки при пожарах погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"24 января в 2.28 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Корзуны Копыльского района Минской области. При тушении обнаружен погибший хозяин 1961 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 13.47 сообщили о пожаре в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома в городе Смолевичи Минской области по ул. Промышленной, 4. Обнаружена погибшая хозяйка 1952 года рождения, пенсионерка.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.-0-