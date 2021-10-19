В Минской области за сутки при пожарах погибли двое мужчин

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области при пожарах погибли двое мужчин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"18 октября в 9.31 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Осечено Крупского района Минской области. На пожаре обнаружен проживавший с разрешения хозяина погибший гражданин 1969 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 23.48 сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Комсичи Копыльского района Минской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1954 года рождения, пенсионер.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.-0-