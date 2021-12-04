В Минской области за сутки при пожарах погибли три человека

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Минской области при пожарах погибли три человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасателям 3 декабря в 04.58 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Старый Гутков Слуцкого района Минской области. Обнаружены погибшие квартиросъемщица и ее гость, оба 1977 года рождения.

Также пожар произошел в жилом доме в д. Смоличи Копыльского района Минской области. В результате происшествия погибла пенсионерка 1963 года рождения.

Причины пожаров и гибели людей устанавливаются.-0-