В Минской области за сутки в автоавариях пострадали пять человек

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15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за сутки зарегистрировано пять автоаварий. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома. "Вчера в пяти дорожно-транспортных происшествиях травмированы пять человек. Произошло четыре автоаварии с участием пешеходов и одна, в которой столкнулись транспортные средства", - рассказали в УГАИ. Один из инцидентов случился около 18.35 на ул.Советской вблизи дома №57 в городском поселке Красная Слобода в Солигорском районе. 45-летний местный житель на автомобиле "Хендэ" двигался со стороны АЗС в направлении ул.Тихомирова и сбил 21-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход с травмами госпитализирована. Женщина не была обозначена световозвращающими элементами. На 12-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи в Минском районе около 19.00 48-летний житель Узденского района ехал на автомобиле "Рено Сценик". Двигаясь по крайней левой полосе в направлении Слуцка, он сбил 50-летнего жителя Минского района, переходившего дорогу в неустановленном месте. Пешеход с травмами доставлен в больницу. Световозвращающие элементы на одежде пешехода отсутствовали. ДТП также произошло около 20.25 на ул.Партизанской в городском поселке Свислочь Пуховичского района. 31-летний житель Червеня на "Шкоде Октавия" ехал со стороны автодороги М5 в направлении поселка Дружный. Он сбил 63-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы, с которыми госпитализирована. Она была обозначена световозвращающими элементами. Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует участникам дорожного движения проявлять повышенное внимание на дороге. Как водителям, так и пешеходам нужно быть бдительными на пешеходных переходах, особенно в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!