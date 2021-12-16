В Минской области за сутки в ДТП пострадали 4 человека

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Минской области 15 декабря зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека. 2 ДТП произошли с участием пешеходов, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Так, 15 декабря около 8.10 на ул. Партизанской в городском поселке Свислочь Пуховичского района 41-летний местный житель, управляя автомобилем "Ровер 400", совершил наезд на 54-летнего мужчину, который переходил дорогу по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход с серьезными травмами госпитализирован в реанимационное отделение.

Около 8.30 на ул. Центральной в деревне Новое Поле 64-летний житель Минского района, управляя автомобилем "Фольксваген Транспортер", двигаясь в направлении Заславля, совершил наезд на 59-летнего пешехода, местную жительницу, которая переходила дорогу в неустановленном месте, хотя в зоне видимости находился пешеходный переход. В результате женщина госпитализирована. Установлено, что пешеход световозвращающими элементами не была обозначена, находилась в нетрезвом состоянии.

По фактам ДТП проводятся проверки.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям не превышать скорость, соблюдать дистанцию, быть предельно внимательными, особенно в населенных пунктах, где в любое время на дороге может оказаться пешеход. Пешеходам проявлять осторожность и внимательность в дорожном движении. И не стоит пренебрегать таким важным элементом безопасности в темное время суток, как световозвращающий элемент.-0-