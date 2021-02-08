В Минской области за три дня произошло более 150 ДТП

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За пятницу и выходные дни в Минской области произошло 147 ДТП без пострадавших и пять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и четверо получили травмы различной степени тяжести, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 26 водителей. Пресечено 83 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления", - рассказали в ГАИ.

Так, 5 февраля около 19.40 в деревне Малые Городятичи Любанского района 46-летний житель Минска, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, совершил наезд на лежащую на проезжей части 67-летнюю местную жительницу, которая от полученных травм скончалась на месте. Погибшая световозвращающими элементами обозначена не была. Предварительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

6 февраля около 21.00 в агрогородке Гатово Минского района 61-летний житель столицы, управляя автобусом МАЗ, совершил наезд на 32-летнего пешехода, проживающего в Минском районе, который внезапно вышел на дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина с полученными травмами доставлен в больницу. Установлено, что пострадавший находился в нетрезвом состоянии и световозвращающие элементы на его одежде отсутствовали.

7 февраля в Молодечно зарегистрирована авария с участием несовершеннолетней. Так, около 00.30 26-летний местный житель, двигаясь на автомобиле Opel Vectra по улице Городокской в направлении улицы Великий Гостинец, находясь на второстепенной дороге, не предоставил преимущества в движении автомобилю Mazda 626, который двигался по главной дороге. В результате столкновения пассажирка Mazda - 16-летняя школьница - с полученными травмами была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

"Дорога является местом повышенной опасности для всех без исключения категорий участников дорожного движения. Но есть уязвимая категория - пешеходы, малейшая ошибка которых может стать смертельной. Всем пешим участникам дорожного движения необходимо помнить, что правила обязывают их двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, и только при их отсутствии - по обочине. Кроме того, переходить дорогу по пешеходным переходам нужно, убедившись, что водитель уступает дорогу. И при этом обязательно смотреть по сторонам", - отметили в ГАИ.

Пешеходы не должны забывать обозначать себя световозвращающими элементами в темное время суток. При этом важно, чтобы фликер находился спереди, если это нарукавная повязка, то ее необходимо надевать на правую руку, а лучший вариант - это две повязки на обоих рукавах.

Согласно ст.18.23 ч.2 КоАП, за нахождение на проезжей части в нетрезвом состоянии в качестве пешехода или велосипедиста штраф составляет от 3 до 5 БВ. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения: если вы видите вблизи проезжей части пешехода, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, незамедлительно сообщите об этом на телефонную линию 102. Возможно, ваш звонок убережет чью-то жизнь.-0-