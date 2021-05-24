В Минской области за три дня травмированы 7 человек

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие пятницу и выходные дни на территории Минской области произошло 125 ДТП без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения. В результате 7 дорожно-транспортных происшествий 7 человек получили травмы, двое из которых несовершеннолетние пассажиры. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Всего за указанный период стражами дорог выявлено свыше двух тыс. правонарушений. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 44 водителя. Пресечено 83 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. 162 пешехода изъяты с проезжей части, из них 61 - находился в состоянии опьянения, 50 пешеходов не были обозначены световозвращающими элементами в темное время суток.

Также в целях предупреждения ДТП по причине превышения скоростных режимов водителями транспортных средств с 20 по 23 мая на территории Минской области осуществлена профилактическая акция "Скорость", в ходе которой сотрудниками ГАИ пресечено 921 нарушение со стороны водителей-лихачей. Все правонарушители привлечены к административной ответственности.

Так, 23 мая около 13.30 на местной дороге в Узденском районе минчанин 1989 года рождения, не имея права управления транспортным средством, двигаясь на мотоцикле "Минск", не справился с управлением, в результате чего произошло падение на проезжую часть дороги. Мотоциклист с полученными травмами госпитализирован.

В этот же день в Борисове около 19.00 водитель 1996 года рождения, двигаясь на автомашине "Ауди" по ул. Гагарина, проехал перекресток на запрещающий красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной "Мицубиси" под управлением водителя 1979 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир (2004 года рождения) автомобиля "Мицубиси" получил телесные повреждения, но госпитализация пострадавшему не потребовалась. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности.

Во избежание ДТП Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует водителям при движении выбирать безопасную скорость и дистанцию, за рулем быть предельно внимательными и не отвлекаться. Пешеходам также проявлять осторожность и повышенное внимание на дороге.-0-