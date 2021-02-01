В Минской области за три дня в ДТП 2 человека погибли, 3 травмированы

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За пятницу и выходные на территории Минской области произошло 3 ДТП, в которых 2 человека погибли и 3 получили травмы различной степени тяжести. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"29 января около 19.00 на 484-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации вблизи деревни Шейка Крупского района 45-летний водитель, житель Молодечненского района, управляя автопоездом в составе тягача "Мерседес Актрос" с полуприцепом, двигался в направлении Минска по крайней правой полосе движения. Он неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные и метеорологические условия, состояние проезжей части, в результате чего не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автопоездом в составе тягача "Скания" с прицепом под управлением 54-летнего жителя Брестской области. В результате ДТП произошло возгорание автомобиля "Скания", - расказали в ГАИ.

Водители от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. По данному факту УСК по Минской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК.

Кроме того, за три дня за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в Минской области задержаны 15 водителей. Пресечено 83 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. 270 пешеходов находились на проезжей части, из них 64 - в состоянии опьянения.-0-