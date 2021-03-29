В Минской области за три дня в ДТП пострадали четыре человека

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшую пятницу и выходные в Минской области в результате четырех дорожно-транспортных происшествий травмированы четыре человека. Одно ДТП произошло с нетрезвым водителем, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

27 марта около 11.30 на 58-м км автодороги М6 Минск - Гродно в Воложинском районе 46-летний житель Воложина, управляя автомобилем "Опель Астра", двигался в направлении Минска вблизи деревни Шараи и отвлекся от управления машиной. Он съехал на обочину, где врезался в барьерное ограждение. Водитель с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержаны 33 водителя. Пресечено 88 фактов управления транспортом бесправниками.

318 пешеходов изъяты с проезжей части, из которых 70 были пьяны. Практически каждый второй пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.

"Уважаемые участники дорожного движения, если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо видите на проезжей части или вблизи нее нетрезвых пешеходов или велосипедистов, явно создающих своими действиями угрозу безопасности, срочно сообщите по телефону 102", - рассказали в ГАИ.-0-