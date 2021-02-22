В Минской области за три дня выявлено 1927 нарушений ПДД

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие пятницу и выходные выявлено 1927 правонарушений со стороны участников дорожного движения. Из них 25 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 79 не имели права управления, из них 19 совершили данное правонарушение повторно. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Что касается аварийности, то за выходные на территории Минской области произошло 153 ДТП без пострадавших, причинами которых явились невнимательность и несоблюдение водителями правил дорожного движения. Аварий с пострадавшими не зарегистрировано. Однако перед выходными произошло ДТП с участием 10-летней девочки. "19 февраля около 12.00 в Дзержинске 38-летний водитель, двигаясь по ул.Островского на автомобиле "Лада Ларгус", сбил девочку, которая внезапно выбежала вне пешеходного перехода перед стоящим рейсовым автобусом. Школьницу с полученными травмами госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка", - рассказали в ГАИ.

Главная причина, по которой дети попадают под машину, - это их неумение предвидеть скрытую опасность. Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует взрослым напоминать и разъяснять детям, как правильно вести себя на дороге. Юные участники дорожного движения обязаны знать, что дорогу необходимо переходить только в установленных местах.

В ГАИ напомнили, что с 15 по 19 февраля на территории Минской области проходила профилактическая акция "Пешеход". За пять дней акции выявлено 718 нарушений ПДД пешеходами, с проезжей части изъяты 136 нетрезвых, 376 пешеходов не были обозначены световозвращающими элементами в темное время суток.-0-