В Минской области за три дня выявлено 327 нарушений ПДД

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с увеличением транспортных потоков в предвыходные и выходные дни, а также в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 19 по 21 марта Госавтоинспекция Минской области проводила массированную отработку автодороги М1 Брест - Минск - граница России в пределах Несвижского, Столбцовского, Дзержинского, Минского, Смолевичского, Борисовского и Крупского районов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"За указанный период выявлено 327 правонарушений со стороны участников дорожного движения. Задержан один нетрезвый водитель, двое не имели права управления транспортными средствами, 54 водителя нарушили скоростной режим, трое не позаботились о безопасной перевозке несовершеннолетних", - рассказали в ГАИ.

"Среди пешеходов выявлены 29 нарушителей, шесть из них находились в нетрезвом состоянии. Установлено два факта непредоставления водителями преимущества пешеходам в дорожном движении. Все правонарушители привлечены к административной ответственности согласно КоАП", - добавили в Госавтоинспекции.

Отработки автодорог в Минской области будут продолжаться. Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения строго соблюдать требования ПДД, быть внимательными и дисциплинированными на дороге.-0-