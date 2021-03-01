В Минской области за три дня задержаны 33 бесправника

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За три дня на территории Минской области сотрудники ГАИ задержали 33 водителей, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения, трое из них были задержаны по сообщениям неравнодушных граждан. Также задержаны 77 водителей, которые управляли транспортными средствами, не имея на это права, 13 из них - повторно, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"За пятницу и выходные дни в Минской области произошло три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Также из-за невнимательности и несоблюдения ПДД водителями произошло 70 ДТП без пострадавших, в результате которых повреждены транспортные средства", - рассказали в ГАИ.

Так, 26 февраля около 23.55 на 22-м км автодороги Колодищи - Заславль в деревне Приморье Минского района 28-летний водитель, двигаясь на автомобиле "Хендай Солярис", совершил наезд на двух пешеходов - женщин 49 и 50 лет, которые шли по краю проезжей части в попутном направлении. В результате происшествия пострадавшие с полученными травмами были доставлены в больницу. Известно, что пешеходы не были обозначены световозвращающими элементами".

27 февраля около 9.00 в Слуцком районе 33-летний водитель, двигаясь на автомобиле "Фольксваген Джетта" по второстепенной дороге, при выезде на трассу Р43 Кричев - Ивацевичи не уступил дорогу автомобилю "Ровер". В результате водитель "Фольксвагена" с полученными травмами госпитализирован. По фактам ДТП проводятся проверки.

Пешеходы также продолжают сознательно нарушать правила, не думая о последствиях. К административной ответственности привлечены 218 пешеходов за нарушение ПДД, из них 57 находились в состоянии опьянения, 95 пешеходов проявили беспечность, не обозначив себя в темное время суток световозвращающими элементами.

"Весна вступила в свои права, уже часто видим яркое солнце, что приятно для всех нас, но водителям иногда доставляет неудобства. Ведь даже кратковременное ослепление солнцем может привести к потере контроля над дорогой и аварийной ситуации. Во время вождения автомобиля против солнечных лучей заметно бледнеют стоп-сигналы движущегося впереди автотранспорта, и внимание становится рассеянным. Зачастую лучи яркого света, падая на сигналы транспортного средства, которое движется впереди, не позволяют определить цвет сигнальных огней. Поэтому в солнечную погоду стоит быть предельно внимательными за рулем, при движении держать безопасную дистанцию и ни в коем случае не отвлекаться", - отметили в ГАИ.-0-