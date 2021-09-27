В Минской области за выходные пять человек получили травмы в ДТП

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за минувшие выходные в четырех ДТП пять человек получили травмы, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"В Столбцовском районе 25 сентября около 9.10 на 55-м км автодороги Р54 Першаи - Ивенец - Несвиж вблизи д.Гуменовщина 22-летняя водитель "Пежо 206" на закруглении дороги не справилась с управлением. Она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным "Мицубиси Спейс" под управлением 51-летнего жителя Столбцов. В результате ДТП водитель и пассажир "Мицубиси" получили травмы", - рассказали в ГАИ.

В Минском районе в этот же день водитель автомобиля "Форд Фьюжен" наехал на лося. Произошло это около 19.45 на 19-м км автодороги М3 Минск - Витебск. В итоге водитель, 61-летний минчанин, получил телесные повреждения.

"25 сентября в Клецком районе около 21.25 на 12-м км автодороги Р13 Клецк - Ганцевичи вблизи д.Искры 50-летний минчанин на "Мерседес Спринтер" наехал на 57-летнего велосипедиста, двигавшегося навстречу движению. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения", - добавили в ведомстве.

Еще одно ДТП зафиксировали 26 сентября в Узденском районе. Около 16.50 на 37-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи вблизи д.Королево 56-летний водитель автомобиля "Крайслер Вояджер" наехал на 18-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход с телесными повреждениями госпитализирован.

Помимо этого, за минувшие выходные на территории Минской области зарегистрировано 33 ДТП без пострадавших, в которых автомашины получили механические повреждения. Задержано 24 нетрезвых водителя и выявлено 57 фактов управления транспорта лицами, не имеющими права управления. Всего 396 пешеходов привлечены к административной ответственности. В ГАИ отметили, что практически каждый третий из них находился в нетрезвом состоянии, а каждый второй не был обозначен световозвращающими элементами в темное время суток.

"Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге. Обдумывайте каждый свой маневр, не забывайте пристегиваться ремнями безопасности и выбирайте безопасную скорость движения", - подчеркнули в ведомстве.-0-