В Минской области за выходные под колесами авто погибли 4 человека

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие субботу и воскресенье на дорогах Минской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых четыре человека погибли, пять травмированы. Всего оформлено 81 ДТП без пострадавших, с материальным ущербом, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Всего за указанный период стражи дорог выявили свыше 330 нарушений. За нетрезвое вождение задержаны 28 водителей. Пресечены 24 факта управления транспортом бесправниками. 26 пешеходов нарушили ПДД, восемь из них были изъяты с проезжей части в состоянии опьянения. Нарушители привлечены к ответственности.

Так, 11 июля около 21.00 на подъезде к Дзержинску от автодороги М1 водитель 1986 года рождения на "Форде Фокус" после остановки авто в полосе разгона начал выполнять разворот, не пропустив двигавшийся в попутном направлении со стороны Дзержинска автомобиль "Лада Ларгус" под управлением водителя 1985 года рождения. В результате столкновения "Лада Ларгус" опрокинулась на проезжей части. Пострадал несовершеннолетний пассажир "Лады Ларгус" 2014 года рождения. Известно, что ребенок на момент аварии находился на руках у матери на заднем сидении.

"Происшествия показали: одной из причин ДТП стала невнимательность участников движения, особенно на участках неравнозначных дорог. Участились и ДТП с мототранспортом, в которых гибнут и травмируются люди, - рассказали в ГАИ. - Уважаемые водители, будьте предельно внимательными, особую осторожность проявляйте при выезде с второстепенных дорог на главную. На дороге может в любой момент возникнуть опасная ситуация, поэтому водителям необходимо заранее предусматривать условия безопасной перевозки пассажиров, особенно несовершеннолетних. Не пренебрегайте ремнями безопасности и детскими автокреслами, они спасают жизни!"-0-