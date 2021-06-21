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21 июня 2021, 15:47

В Минской области за выходные в ДТП погибли 3 человека

Фото из архива
Фото из архива

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные на улично-дорожной сети Минской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека погибли и пять - получили травмы различной степени тяжести. Всего оформлено 103 ДТП без пострадавших с материальным ущербом. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 23 водителя. Пресечено 70 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. 123 пешехода нарушили ПДД, из которых 54 находились на проезжей части в состоянии опьянения. Всего в сфере дорожного движения выявлено 1350 нарушений.

20 июня около 18.20 на 446-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ вблизи деревни Ланковщина Борисовского района водитель 1996 года рождения, жительница Минска, двигаясь на автомобиле "Мерседес Бенц CLK200" по крайней левой полосе в направлении Орши, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Форд Мондео" под управлением водителя 2002 года рождения, жителя города Горки. В результате автоаварии водитель и два пассажира 1996 и 1977 года рождения автомобиля "Форд" от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Водитель и пассажир 1994 года рождения "Мерседес" с полученными травмами доставлены в больницу.

В эти же сутки около 22.30 на 122-м км автодороги Р63 Борисов - Вилейка - Ошмяны в Вилейском районе водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем "Пежо 407", совершил наезд на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги. В результате ДТП пассажир 2000 года рождения получил телесные повреждения.

"Уважаемые водители транспортных средств, Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует в установившийся жаркий период быть предельно внимательными на дороге. В таких погодных условиях водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. В случае утомленности необходимо останавливаться на специально оборудованных площадках отдыха, АЗС или объектах придорожного сервиса. Лучше поездки планировать на раннее утро или после заката. Также настоятельно рекомендуем водителям контролировать свое самочувствие во время движения, а метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями отказаться от поездок. В дорогу обязательно взять питьевую воду, проследить, чтобы с собой имелись исправный огнетушитель, а также аптечка с необходимыми медикаментами", - добавили в ГАИ.-0-

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