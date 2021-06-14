14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за выходные в ДТП погибли два человека, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"В прошедшие пятницу и выходные на территории Минской области произошло восемь ДТП, в которых два человека погибли и семь получили травмы различной степени тяжести. Также совершено 129 ДТП без пострадавших с материальным ущербом. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 52 водителя. Пресечено 143 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. С проезжей части изъяты 245 пешеходов, из них 60 находились в состоянии опьянения", - отметили в УВД.

Так, 11 июня около 14.50 на 19-м км автодороги Р1 Минск - Дзержинск вблизи деревни Василевщина Дзержинского района 35-летняя жительница Минска двигалась на автомобиле "Пежо 206" в направлении Дзержинска. И при перестроении с крайней правой полосы движения в крайнюю левую не уступила дорогу двигавшемуся по крайней левой полосе автомобилю "Фольксваген" под управлением 45-летнего жителя Барановичей. "В результате ДТП 16-летний пассажир "Пежо" и 8-летняя девочка из "Фольксвагена" получили травмы и доставлены в медучреждение", - уточнили в ведомстве.

"12 июня около 3.30 часов 32-летний водитель, управляя мотоциклом "Сузуки" и двигаясь по 67-му км автодороги Р28 Минск - Молодечно - Нарочь, вблизи деревни Татарщина Молодечненского района наехал на внезапного вышедшего на проезжую часть лося. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия", - рассказали в УВД.

В тот же день около 13.55 у автомобиля "Сузуки Гранд Витара" на 151-м км автодороги Р23 Минск - Слуцк - Микашевичи вблизи деревни Мазурщина Солигорского района произошла разгерметизация заднего правого колеса. "Водитель потерял контроль над управлением транспортного средства, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где столкнулся с придорожным деревом, после чего автомобиль опрокинулся. 71-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия", - сказали в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза. Не менее важную роль играют дорожные и погодные условия, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения. "Уважаемые участники дорожного движения, помните, что от поведения на дороге зависит ваша жизнь и жизнь окружающих людей", - подчеркнули в УВД.-0-