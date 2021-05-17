В Минской области за выходные в ДТП пострадали 3 человека

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные дни в результате трех дорожно-транспортных происшествий травмированы 3 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"Что касается общего количества задержанных нетрезвых водителей, то таких 20, 4 из которых задержаны по сообщениям граждан. Пресечено 60 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления", - рассказали в ГАИ.

135 пешеходов находились на проезжей части, 30 из них - в нетрезвом состоянии, практически каждый второй не был обозначен световозвращающими элементами.

За указанный период на территории Минской области зарегистрировано 82 факта без пострадавших, когда автомашины получили механические повреждения.

Так, 16 мая около 14.00 на 4-м км подъезда от автодороги М7 Минск - Ошмяны - граница Литвы к Воложину вблизи деревни Малая Дайновка 59-летняя жительница Сморгони, управляя мотоциклом "Сузуки", не справилась с управлением, съехала на обочину и опрокинулась. В результате ДТП мотоциклист получила травмы, не госпитализировалась.

В этот же день около 18.00 на 19-м км автодороги Р65 вблизи деревни Гаище Минского района 59-летняя жительница этого района, управляя автомобилем "Хундай-Сантафе", при обгоне через сплошную линию разметки столкнулась с автомашиной "Рено Сандеро" под управлением 31-летнего минчанина, который двигался попутно и поворачивал налево. В результате автоаварии 32-летняя минчанка с травмами госпитализирована.

"Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, обдумывайте каждый свой маневр, выбирайте безопасную скорость движения. Берегите себя", - отметили в ГАИ.-0-