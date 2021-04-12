В Минской области за выходные в ДТП травмированы 6 человек

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные дни в результате дорожно-транспортных происшествий 6 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Так, 10 апреля в 11.55 в Солигорске 41-летняя местная жительница, управляя "Инфинити ЕХ35", двигалась по ул. Заслонова со стороны проспекта Мира в направлении ул. Ленина и при осуществлении маневра поворота налево (заезд на стоянку) совершила наезд на переходившего дорогу по пешеходному переходу 72-летнего жителя Солигорска. В результате пенсионер получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение Солигорской ЦРБ.

11 апреля в 21.10 на 9-м км автодороги Лужаны - Сугвозды - Дубовцы Воложинского района 44-летний житель Минска, управляя мотоциклом "Сузуки GSХ R750", на закруглении дороги влево не справился с управлением и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в Молодечненскую ЦРБ.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 32 водителя. Пресечено 94 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. 196 пешеходов изъяты с проезжей части, из них 67 находились в состоянии опьянения. Практически каждый второй пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.-0-