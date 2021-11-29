В Минской области за выходные в ДТП травмированы 8 человек

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные дни в результате пяти дорожно-транспортных происшествий в Минской области восемь человек травмированы, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"За два дня задержаны 19 нетрезвых водителей. Пресечено 66 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. 229 пешеходов привлечены к административной ответственности. Практически каждый третий пешеход находился в нетрезвом состоянии. 163 пешехода не были обозначены световозвращающими элементами. За указанный период на территории Минской области зарегистрировано 72 факта без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения", - рассказали в УГАИ.

Так, ДТП произошло 27 ноября в 17.45 на 27-м км дороги Крупки - Холопеничи в Крупском районе. 35-летняя борисовчанка на автомобиле "Фольксваген Гольф" сбила 47-летнего велосипедиста, жителя Крупского района, который, двигаясь попутно по указанной дороге, выехал далее 1 м от правого края проезжей части дороги. Мужчина получил травмы различной степени тяжести. Велосипедист не был обозначен световозвращающими элементами. Предварительно, пострадавший находился в состоянии опьянения.

Фото МВД

28 ноября около 4.15 на улице Октябрьской в Солигорске 29-летний местный житель на автомобиле "БМВ" наехал на двух пешеходов - 32-летнюю солигорчанку и 38-летнего солигорчанина, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеходы с травмами госпитализированы.

Фото МВД

"Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, обдумывайте каждый свой маневр, выбирайте безопасную скорость движения, исключите управление транспортом в нетрезвом состоянии. В связи с ухудшением погодных условий, не забывайте установить зимнюю резину на транспортные средства. С 1 декабря это требование обязательно", - подчеркнули правоохранители. -0-