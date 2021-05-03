В Минской области за выходные в двух ДТП пострадали несовершеннолетние

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные дни в результате 3 дорожно-транспортных происшествий 3 человека получили травмы различной степени тяжести. Одна автоавария зарегистрирована с участием водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. В двух происшествиях пострадали несовершеннолетние. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Задержано 29 нетрезвых водителей. Пресечено 80 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления.

138 пешеходов изъято с проезжей части, из которых 63 находились в состоянии опьянения. Практически каждый третий пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.

За выходные на территории Минской области зарегистрировано 60 фактов ДТП без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения.

Так, 1 мая около 17.00 50-летний житель Дзержинского района, управляя автомобилем "Ауди А4", двигаясь по автодороге Кленовка - Заболоть Дзержинского района в направлении автодороги М1, при выезде на указанную дорогу неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель с травмами госпитализирован. Установлено, что мужчина находился в нетрезвом состоянии.

В этот же день около 16.00 в деревне Копище Минского района 61-летний минчанин, управляя автомобилем ГАЗ, двигаясь по ул.Леонардо да Винчи на перекрестке, при повороте налево, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, совершил наезд на 17-летнего велосипедиста, который, не спешиваясь на велосипеде, пересекал проезжую часть. Парень с травмами госпитализирован.

2 мая около 18.00 на 19-м км автодороги Р1 Минск - Дзержинск на территории Дзержинского района 24-летний минчанин, управляя автомобилем "Фольксваген-Пассат", двигаясь в сторону Минска, в крайней левой полосе применил экстренное торможение и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении со средней полосы движения автомашиной "Форд Фиеста" под управлением 59-летнего жителя Дзержинского района.

Последний, включив левый указатель поворота, начал поворачивать на стоянку кафе "Дедова корчма", не убедившись в безопасности своего маневра. В результате автоаварии 7-летняя девочка, находившаяся в автомобиле "Фольксваген", с травмами госпитализирована. Ребенок находился на заднем сиденье, без детского удерживающего устройства.

"Уважаемые взрослые, помните, что пассажиры на задних сидениях, не пристегнутые ремнями, рискуют получить серьезные травмы в три раза чаще по сравнению с пристегнутыми пассажирами. В силу своей беспечности, дети-пассажиры могут просто забыть пристегнуться, а вот взрослым будет непростительно забыть о мерах безопасности в транспорте. Взрослые не имеют права подвергать опасности жизнь детей. И конечно же, с раннего возраста необходимо прививать ребенку осознание необходимости использования ремней безопасности или детского удерживающего устройства. Берегите самое дорогое, что у вас есть - своих детей", - отметили в ГАИ.-0-