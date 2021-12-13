В Минской области за выходные задержаны 28 нетрезвых водителей

13 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за минувшие выходные дни в результате 2 дорожно-транспортных происшествий 1 человек погиб и 1 человек травмирован. Задержаны 28 нетрезвых водителей. Пресечено 77 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

310 пешеходов привлечены к административной ответственности. Практически каждый третий пешеход находился в нетрезвом состоянии. Каждый второй не был обозначен световозвращающими элементами.

Зарегистрировано 74 факта ДТП без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения.

Так, 12 декабря около 17.00 на 98-м км автодороги Р62 Чашники - Бобр - Бобруйск в черте агрогородка Ухвала 46-летний житель Крупского района, управляя автомобилем "Фольксваген-Шаран", сбил 57-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте и катил велосипед возле себя, хотя в зоне видимости находился пешеходный переход. Пешеход от полученных травм погиб на месте. Установлено, что велосипед был оборудован световозвращающими элементами. Сам погибший обозначен не был. У мужчины были признаки алкогольного опьянения.

В этот же день около 18.00 на ул.Ленина в Слуцке 18-летний житель Любанского района, управляя автомобилем "Опель-Омега", двигаясь со стороны ул.Гагарина в направлении ул.Магистральной, сбил 50-летнего пешехода, местную жительницу, которая переходила дорогу по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход с травмами госпитализирована. Установлено, что на передней оси автомобиля установлены летние шины.

Сегодня около 5.00 вблизи деревни Дягильно Дзержинского района 22-летний житель Дзержинска, управляя автомобилем "Ситроен-Ксантия", не справился с управлением и совершил попутное столкновение с автомашиной МАЗ под управлением 52-летнего жителя Дзержинска. В результате ДТП водитель автомобиля "Ситроен" и 16-летний пассажир от полученных травм погибли на месте. Обстоятельства автоаварии устанавливаются.

"Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, обдумывайте каждый свой маневр, выбирайте безопасную скорость движения, исключите управление транспортом в нетрезвом состоянии. Помните, что зимняя резина должна быть установлена на все четыре колеса. Пешеходам же необходимо переходить дорогу только в установленных местах, при этом обязательно смотреть по сторонам, не забывать обозначать себя световозвращающими элементами", - добавили в УВД.-0-