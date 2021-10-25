В Минской области за выходные задержаны 34 нетрезвых водителя

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные дни в результате 3 дорожно-транспортных происшествий 4 человека травмированы. За два дня задержаны 34 нетрезвых водителя, 9 из которых - по сообщениям граждан. Пресечен 71 факт управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Свыше 300 пешеходов привлечены к административной ответственности. Практически каждый третий пешеход находился в нетрезвом состоянии, а каждый второй не был обозначен световозвращающими элементами.

За указанный период на территории Минской области зарегистрировано 58 фактов без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения.

Так, 23 октября около 18.45 на 5-м км автодороги Н 8003 Березино - Жуковец Березинского района 28-летний минчанин, управляя мопедом "Альфа", неправильно выбрал скорость движения и столкнулся с остановившимся в попутном направлении мотоциклом ММВЗ под управлением 20-летнего жителя города Березино. В результате ДТП травмы получили водитель мопеда "Альфа" и его 19-летний пассажир. Оба они находились в мотошлемах.

В этот же день около 20.00 на ул.Советской в Узде 23-летний местный житель, управляя автомобилем "Фольксваген-Гольф", совершил наезд на 49-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход с серьезными травмами госпитализирована.

"Безусловно, водителям следует помнить, что действия пешеходов непредсказуемы, поэтому ехать необходимо осторожно, особенно подъезжая к пешеходному переходу. Но невнимательность, отвлечение на мобильные телефоны и другие гаджеты, эмоциональное состояние (стрессы, бессонница, ссоры с близкими) - это те причины, по которым автолюбители попадают в неприятные ситуации на дорогах. И пешеходные переходы не исключение, - отметили в ГАИ. - Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, обдумывайте каждый свой маневр, выбирайте безопасную скорость движения, исключите управление транспортом в нетрезвом состоянии. Пешеходам же необходимо обозначать себя световозвращающими элементами, переходить дорогу только в установленных местах".-0-