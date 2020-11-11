В минской школе из-за короткого замыкания эвакуировали 330 человек

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичной школе из-за короткого замыкания эвакуировали 330 человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 15.04 спасатели получили сообщение о сработке сигнализации в средней школе №191 Минска на улице Городецкой. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, по внешним признакам горения не наблюдалось. Установлено, что в кабинете начальных классов на втором этаже произошло загорание изоляции электропроводки.

Пожар ликвидирован работниками школы с помощью порошковых огнетушителей. Администрацией до прибытия спасателей были эвакуированы 310 учеников и 20 человек персонала.

Причина происшествия устанавливается.-0-