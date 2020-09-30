В минской школе проводилась эвакуация из-за сообщения о лжеминировании

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщение о минировании школы в Минске не подтвердилось. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"На электронную почту столичной милиции поступило сообщение об опасности. В письме было указано, что в одной из школ столицы заложено взрывное устройство. К месту для обследования территории прибыли правоохранители, которые приняли необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Эвакуировано около 300 человек. Личность автора ложного послания устанавливается", - рассказали в МВД.

МВД приносит извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. "Это не первое сообщение об опасности, поступившее в ОВД с начала года. Во всех случаях информация не подтверждалась, опасных предметов обнаружено не было", - добавили в ведомстве.-0-