7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском аэропорту пограничники задержали иранца с фальшивым паспортом, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Днем 6 апреля при оформлении пассажиров авиарейса Стамбул - Минск - Стокгольм военнослужащие отряда погранконтроля обратили внимание на подозрительного мужчину: он сильно нервничал и спешил. При проверке предъявленного документа на имя гражданина Швеции пограничный наряд выявил признаки подделки.

Специальная проверка установила, что страница с данными о владельце паспорта фальшивая. Затем при осмотре помещений аэропорта, в которые заходил предъявитель документа, пограничники обнаружили разорванный иранский паспорт, принадлежащий незаконному мигранту. В итоге иностранец сознался в нелегальных намерениях и рассказал, что фальшивый паспорт купил в Турции.

В отношении задержанного начат административный процесс за нарушение правил пребывания. За использование поддельного документа ему грозит до двух лет ограничения свободы.-0-