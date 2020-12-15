В минском аэропорту задержан африканец с чужим паспортом

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Африканца с чужим паспортом задержали в Национальном аэропорту Минск, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"Сегодня во время оформления рейса из Стамбула один из пассажиров предъявил французский паспорт. После идентификации личности у пограничников возникли вопросы по поводу принадлежности документа его предъявителю. Специальная проверка подтвердила, что мужчина предоставил чужой паспорт", - рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что иностранец прилетел в столицу получать высшее образование. При себе у него были личные вещи и приглашение на учебу в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, однако в документе от вуза были указаны данные не гражданина Франции, а жителя Конго. Позже пограничники обнаружили у иностранца и копию настоящего паспорта.

Нарушителя привлекли к ответственности за умышленное незаконное нарушение границы. Ему грозят штраф и депортация.-0-