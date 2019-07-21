В минском аквапарке едва не утонул 4-летний мальчик

21 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. В минском аквапарке сегодня едва не утонул 4-летний мальчик. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сообщили БЕЛТА в СК.
Мальчик приехал из Могилева вместе с мамой, с которой пришел отдыхать в аквапарк. "Около 12 часов один из спасателей аквапарка заметил, что тонет маленький ребенок, нырнул за ним и достал из воды", - рассказали в Следственном комитете.
Мальчику на месте оказана необходимая медицинская помощь, после чего он был госпитализирован.
Следователи установили, что ребенок без спасательного жилета был в бассейне на глубине, на которой ему находиться запрещено. "Незадолго до случившегося мальчик с мамой находились в детской аквазоне, откуда ребенок незаметно для нее перешел во взрослый бассейн", - добавили в СК.
Следователи провели осмотры, изъяли пробы воды, опросили работников аквапарка, медиков, изучили видеозаписи камер наблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ.
Проверку проводит Центральный (Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-
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