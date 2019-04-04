В минском банке мужчине по ошибке выдали около 3 тыс. евро

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела уголовного розыска Центрального РУВД Минска разыскивается мужчина, которому ошибочно выдали крупную сумму денег. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Неизвестному мужчине 27 марта в одном из банков по ошибке выдали около 3 тыс. евро. Сейчас правоохранители проводят проверку, изучают записи камер видеонаблюдения", - проинформировали в милиции.

На вид мужчине 40-50 лет, рост около 170-175 см, плотного телосложения. Он был одет в красную куртку, черные брюки. Может передвигаться на автомобиле серебристого цвета.

Информацию о мужчине можно сообщить в Центральное РУВД Минска лично либо по телефонам: 8 (029) 745-48-93, 8 (017) 288-02-02 или 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-

Фото ГУВД Мингорисполкома