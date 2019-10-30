В минском детсаду из-за загоревшейся плиты эвакуировали более 100 детей

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники столичного детского сада самостоятельно ликвидировали возгорание электроплиты и эвакуировали более 100 детей. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 09.31 на номер 101 от повара детского сада поступило сообщение о загоревшейся электроплите в кухне столичного яслей-сада №73 на пр.Рокоссовского. Когда на место прибыли подразделения МЧС, по внешним признакам ничего не наблюдалось.

"Установлено, что в кухне загорелся блок управления электроплитой. Возгорание ликвидировано работником детского сада при помощи огнетушителя", - рассказали в управлении.

Администрацией до прибытия подразделений МЧС из здания эвакуировано 155 человек: 119 детей от 2 до 6 лет и обслуживающий персонал. Эвакуация проводилась через общие выходы.

В результате пожара поврежден блок управления электроплитой ПЭЖШ-4 Н. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки.-0-