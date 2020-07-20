В минском дворе автомобиль наехал на ребенка

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во дворе многоэтажки в столице случилось ДТП на дворовой территории, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь, автомобиль "Фольсваген" двигался по дворовой территории дома 30 по ул.Солнечной и совершил наезд на мальчика 2016 года рождения. Малыш внезапно выехал на велосипеде из-за припаркованного автомобиля.

Ребенок доставлен в учреждение здравоохранения для осмотра. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. На месте происшествия работают сотрудники ОГАИ Ленинского РУВД Минска, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по г.Минску.-0-