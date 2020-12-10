В минском магазине мужчина пытался пронести продукты мимо кассы и ударил охранника

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске посетителя магазина застали за хищением - он набросился на охранника. Подробности инцидента разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел ночью 7 декабря в одной из торговых точек столицы. 38-летний минчанин попытался пронести продукты мимо кассы, не рассчитавшись. "Охранник задержал мужчину и для разбирательства попросил пройти в комнату досмотра. Тот не согласился, ударил работника кулаком в лицо и скрылся", - уточнила пресс-секретарь.

Милиционеры нашли беглеца по приметам. Он прятался на ближайшей стройке.

Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности.

Известно, что фигурант разыскивался по подозрению в краже.-0-