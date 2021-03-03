В Минском районе 10-летняя девочка попала под машину

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе девочка попала под машину, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Частые ошибки несовершеннолетних пешеходов - пересечение проезжей части вне пешеходного перехода, а также неожиданное появление из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзор водителю", - отметили правоохранители.

Так, 2 марта около 15.10 произошло ДТП по улице Центральной в агрогородке Вишневка. 30-летний водитель на грузовике Mercedes-Benz 609D наехал на 10-летнюю местную жительницу. Девочка выбежала на проезжую часть из-за стоявшего рейсового автобуса. В результате она получила травмы, однако госпитализация не потребовалась.

Проводится проверка.

Во избежание подобных случаев в ведомстве призывают взрослых обязательно объяснять детям, как безопасно вести себя на улице. При этом важно акцентировать внимание именно на переходе дороги. Прежде чем выйти на проезжую часть, необходимо всегда смотреть по сторонам и ни в коем случае не спешить.-0-