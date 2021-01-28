В Минском районе автобус сбил на переходе девушку

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе автобус сбил на переходе 17-летнюю девушку. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"ДТП случилось сегодня около 7.40 в деревне Богатырево. По предварительной информации, на 2-м км автодороги МКАД - Городище - Старое Село 57-летний водитель автобуса сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу", - рассказали в МВД.

В результате происшествия несовершеннолетняя с полученными травмами доставлена в больницу. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Известно, что пострадавшая не была обозначена световозвращающими элементами.

"Водители, выбирайте безопасную скорость движения и дистанцию до впереди идущего автотранспорта, избегайте резких торможений и по возможности не обгоняйте, будьте предельно внимательны при движении в населенных пунктах, подъезжая к нерегулируемым пешеходным переходам, снижайте скорость вплоть до остановки. Пешеходы, переходите дорогу по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности своего перехода, обозначьте себя световозвращающими элементами в темное время суток", - добавили в ведомстве.-0-