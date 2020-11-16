В Минском районе автомобиль сбил на пешеходном переходе троих 8-летних детей

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе автомобиль на пешеходном переходе сбил троих 8-летних детей, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"15 ноября около 14.40 вблизи агрогородка Ждановичи Минского района 49-летняя водитель на автомобиле "Мерседес Бенц", двигаясь со стороны санатория "Ракета" в направлении агрогородка Ждановичи, совершила наезд на троих 8-летних пешеходов (девочку и двоих мальчиков). Дети в сопровождении тренера переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - рассказали в ГАИ.

В результате аварии дети получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция Минской области подготовила рекомендации для участников дорожного движения, поскольку некоторые пешеходы не задумываются о том, что автомобиль не может затормозить мгновенно. Формально у пешеходов есть преимущество на переходе, но это не означает, что следует смело ступать на зебру (и тем более на проезжую часть), не оглядевшись по сторонам. "С самого раннего детства нас учат: сначала посмотрите налево, затем направо - и только после этого можно идти. Не нужно топтаться у края тротуара и, уж тем более, стоять к дороге боком или спиной. Пешеходный переход предназначен для перехода проезжей части, а не для игр", - отметили в ГАИ.

Если заметили, что к переходу на большой скорости приближается автомобиль, лучше пропустить его, особенно, когда дело происходит зимой или в дождь. Тормозной путь любого автомобиля, даже если он движется с разрешенной скоростью, составляет десятки метров, а на скользкой дороге может увеличиться вдвое и больше. Идеальный вариант, когда вы можете встретиться взглядом с водителем автомобиля, который приближается к переходу. По взгляду или по жесту руки вы поймете, пропустит он вас или нет. Психологи считают, что человек, который не собирается пропустить пешехода, выглядит напряженно или намеренно отводит взгляд. В таком случае безопаснее переждать на тротуаре.

Водителям следует помнить, что действия пешеходов непредсказуемы, поэтому ехать необходимо осторожно. Всегда нужно быть готовым затормозить в любой момент. В темное время суток перед пешеходным переходом, а также при проезде населенного пункта нужно максимально снизить скорость. Можно подать предупредительный сигнал (переключить свет фар). Проезжать пешеходный переход следует лишь при полной уверенности, что люди вас видят и пропускают.

В плохую погоду (дождь, снег) пешеходы смотрят под ноги и не видят приближающийся автомобиль, поэтому лучше остановиться и пропустить их. Останавливаться перед пешеходным переходом следует с небольшим запасом. Это поможет избежать наезда на человека в случае, если автомобиль подтолкнут сзади. Нелишним будет включить аварийную сигнализацию, поскольку водитель идущего следом автомобиля может не заметить, что вы резко тормозите. Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать неприятных ситуаций на дороге.-0-