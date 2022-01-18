В Минском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП произошло 17 января на 10-м км автодороги Р1 Минск - Дзержинск на территории Минского района. Об этом БЕЛТА сообщили в ОГАИ УВД Минского райисполкома.

По предварительной информации, около 7.20 31-летний водитель, уроженец Минска, на автомобиле "Пежо 307" двигался со стороны столицы в направлении Дзержинска. Он не учел погодные условия, в результате чего не справился с управлением транспортного средства, допустил его занос на проезжей части дороги, съехал в правый по ходу движения придорожный кювет и опрокинулся.

Пассажирка 1969 года рождения получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения.

На автомобиле установлена зимняя резина. По факту аварии проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: на скользкой дороге коэффициент сцепления шин с поверхностью снижается в несколько раз, а остановочный путь автомобиля увеличивается в четыре раза (на обледенелой дороге - в шесть-семь раз). Немаловажным фактором обеспечения безопасности движения в зимний период является правильный выбор скорости движения. Также необходимо помнить и о соблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства. На скользкой или обледенелой дороге дистанция должна быть увеличена в шесть-семь раз.-0-