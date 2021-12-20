В Минском районе благодаря пожарному извещателю спасены два человека

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Минском районе автономный пожарный извещатель помог спасти жизни двух человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

"Ночью 20 декабря в 1.46 на пульт спасателей поступило сообщение о загорании жилого дома в поселке Городище Минского района. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС увидели, что происходит открытое горение одноэтажного деревянного дома. Накануне пожара в доме находились пенсионер и его сожительница", - рассказали в МЧС.

Услышав звук автономного пожарного извещателя, хозяин проснулся и открыл дверь в коридор - оттуда повалил густой дым. Женщина побежала к соседям вызывать спасателей, а пенсионер выбежал на улицу и стал ожидать подразделения МЧС.

В результате пожара никто не пострадал. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество жилого дома. Причина пожара устанавливается.-0-

Фото Минского областного УМЧС