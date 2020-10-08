В Минском районе горело СТО

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе спасатели ликвидировали пожар на СТО, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Сегодня в 2.29 спасателям поступило сообщение о возгорании в деревне Большое Стиклево. Когда к месту вызова прибыли спасатели, открытым пламенем горело здание станции технического обслуживания грузовых автомобилей, внутри было сильное задымление.

Здание СТО 1998 года постройки разделено на две части. В первой находилась мойка грузовых автомобилей, во второй - ремонтные мастерские, складские и бытовые помещения. К зданию пристроены газовая котельная и навесы для хранения автозапчастей.

Пожар был потушен спасателями. В результате огнем повреждены стена и кровля здания, пристроенные навесы, выгорели подсобные помещения.

Причина пожара устанавливается. Одна из версий - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-