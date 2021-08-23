23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе из-за пожара в ТЦ эвакуированы 73 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.





"22 августа в 22.02 в МЧС поступило сообщение о загорании холодильных шкафов в помещении кондитерского цеха в здании ТЦ "Сухарево" ООО "Евроторг" в промузле "Западный" Минского района по ул. Монтажников, 2. В результате пожара повреждены 2 холодильных шкафа, закопчены стены и потолок в помещении.





До прибытия подразделений МЧС в результате сработки системы оповещения из здания эвакуированы 73 человека, из них 45 посетителей торгового центра.





Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-