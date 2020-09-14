В Минском районе легковушка наехала на лежащую на дороге женщину

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14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе легковушка наехала на лежащую на проезжей части пенсионерку. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
12 сентября в Минском районе около 6.00 на автодороге Сухорукие - кладбище "Колодищи" 39-летний минчанин за рулем "Ситроен С5" совершил наезд на 61-летнюю минчанку, которая лежала на проезжей части.
Женщину доставили в больницу, где от множества полученных травм она скончалась. -0-