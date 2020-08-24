В Минском районе легковушка перевернулась и врезалась в дерево: один человек погиб

Фото УГАИ МВД

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе легковушка несколько раз перевернулась и врезалась в дерево. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА. Инцидент произошел 23 августа около 12.00 в Минском районе на автодороге Р1. По предварительной информации, 23-летний житель Горок на "Вольво" не справился с управлением и съехал в кювет. Машина несколько раз перевернулась и врезалась в дерево. В результате аварии пострадал водитель и три пассажира, в том числе 11-месячный ребенок. На месте ДТП погибла 42-летняя мать одного из пассажиров. Пострадавшие госпитализированы.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!