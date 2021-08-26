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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе легковушка сбила годовалую девочку. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.25 августа в 18.10 водитель автомобиля "Форд Фокус" ехал задним ходом по двору д. 64 по ул. Центральная в деревне Канютичи Минского района. Он сбил годовалого ребенка, который находился во дворе без присмотра взрослых.В результате аварии девочка с тяжелыми травмами доставлена в медицинское учреждение.По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК."Уважаемые взрослые, ни при каких обстоятельствах ребенок не должен оставаться без присмотра, особенно дошкольного и младшего возраста. Постоянно контролируйте своих детей", - подчеркнули в УВД.-0-