18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе легковушка столкнулась с тягачом - понадобилась помощь спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"18 сентября в 8.14 в МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Н-9034 (Новый Двор - Михановичи - Пятевщина) возле деревни Дубки Минского района. Необходима была помощь спасателей в деблокировке водителя. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что ДТП произошло с участием легкового автомобиля Skoda Fabia и седельного тягача МАЗ", - рассказали в пресс-службе.

Спасатели при помощи специального инструмента деблокировали женщину - водителя легковушки и передали бригаде медиков. Она была госпитализирована с различными травмами. Водитель грузовика не пострадал.-0-