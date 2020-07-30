30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе мотоциклиста-бесправника останавливали с погоней. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Сотрудники специального подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения УГАИ УВД Минского облисполкома 27 июля несли службу на территории Минского района. Около 17.00 при патрулировании на автодороге Р58 вблизи деревни Большевик инспекторы зафиксировали нарушения ПДД водителем мотоцикла. Мужчина превысил скоростной режим, на его транспортном средстве отсутствовал регистрационный знак. Требование об остановке он проигнорировал. Поэтому экипаж ГАИ организовал преследование с применением световых сигналов, а также подачей звуковой сигнализации", - рассказали в УВД.

Мотоциклист решил прибавить газу, но во время движения не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина отделался царапинами, а вот мотоцикл получил механические повреждения.

Правонарушителя привлекли к административной ответственности по ряду статей КоАП. Житель Минского района уже неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством, не имеющим права управления. Водительского удостоверения он лишился еще в 2016 году за нетрезвое вождение.-0-