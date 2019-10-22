В Минском районе мужчина после проигрыша разбил игровые автоматы

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о хулиганстве в отношении 41-летнего мужчины (ч. 1 ст. 339 УК). После очередного проигрыша он разбил экраны двух игровых автоматов. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Инцидент произошел вечером 17 октября в игорном клубе в Минском районе. "После того как находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина в очередной раз проиграл, он разозлился и из хулиганских побуждений повредил два игровых автомата, разбив кулаками экраны", - рассказала Татьяна Белоног. Сотрудники клуба нажали тревожную кнопку. Мужчина был задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками милиции.

Следователи допросили свидетелей, работников заведения. К материалам уголовного дела приобщена запись камер видеонаблюдения. Мужчина в содеянном раскаялся и возместил причиненный ущерб в размере Br1,6 тыс. К нему применена мера пресечения в виде залога.

По словам Татьяны Белоног, обстоятельства особо злостного хулиганства выясняют также следователи Крупского района. В ночь с 20 на 21 октября в правоохранительные органы поступило сообщение из кафе на автодороге М1. "По данным следствия, 30-летний житель Крупского района в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок, повредил чужое имущество. Мужчина вынес из террасы заведения деревянную скамью и беспричинно несколько раз бросил ее в припаркованный на стоянке легковой автомобиль, повредив лобовое стекло, лакокрасочное покрытие. Кроме этого, он ударил женщину, пытавшуюся его успокоить", - проинформировала официальный представитель УСК.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст.339 (особо злостное хулиганство) УК. Мужчина задержан, его допрашивают. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В обоих случаях проведение следственных и других процессуальных действий продолжается.-0-