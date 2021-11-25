В Минском районе мужчина украл у пенсионерки $9 тыс.

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе мужчина украл у пожилой женщины $9 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

С заявлением в милицию обратилась 81-летняя жительница Минского района. Женщина пояснила, что неизвестный проник к ней в дом, откуда похитил принадлежащие ей $9 тыс. По горячим следам правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 32-летний безработный ранее не судимый житель Любанского района.

"В прошлом году родственники подселили к пожилой женщине мужчину, чтобы тот помогал ей по хозяйству. В конце лета он съехал, но приезжал помогать. Подозреваемый знал про накопления хозяйки дома и видел неоднократно, куда потерпевшая складывала деньги. Все свои сбережения она хранила в бидоне за холодильником. Когда в очередной раз мужчина приехал помогать, он воспользовался тем, что женщина находилась во дворе, и похитил часть накоплений", - рассказали в УВД.

Два последних месяца пожилая женщина ничего не откладывала, а потому и не заглядывала в емкость. Но в этом месяце, получив пенсию, решила пополнить копилку и обнаружила пропажу значительной суммы.

При задержании у подозреваемого нашли часть похищенных денег, остальную сумму мужчина потратил на личные нужды.

В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) УК. Санкция данной части статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.-0-