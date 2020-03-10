В Минском районе неизвестные повредили стоявшее у дороги авто

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе неизвестные повредили стоявший у дороги автомобиль. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

В милицию с сообщением о происшествии обратилась жительница Минского района. Инцидент случился днем вблизи садового товарищества "Заподгорье". На месте милиционеры обнаружили Mercedes с разбитыми стеклами, фарами и фонарями. Были оторваны зеркала, помят кузов и пробиты колеса.

"Мы нашли хозяина машины, который еще в прошлом году отдал ее ремонтировать знакомому. Выяснилось, что сначала автомобиль стоял на территории садового товарищества, однако впоследствии его припарковали у обочины дороги. Там авто находилось весьма долго, пока его не повредили подростки", - рассказали в Ждановичском отделе милиции.

О том, что это были несовершеннолетние, точно не известно. Однако один из очевидцев сфотографировал компанию ребят, которые могут быть причастны к происшествию. Теперь их личности устанавливают сыщики, которые проводят проверку.

При наличии информации об инциденте либо местонахождении причастных к нему лиц следует сообщить по телефонам 8-017-511-35-55; 8-029-315-16-62 либо 102.-0-