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26 октября 2020, 14:30

В Минском районе неизвестные установили проволоку на ж/д рельсы

Фото из архива
Фото из архива

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе неизвестные установили проволоку на железнодорожные рельсы, произошло экстренное торможение электропоезда. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

"В Мачулищанский отдел милиции Минского РУВД 26 октября в 8.00 поступило сообщение от диспетчера станции Колядичи о том, что на 482-м и 485-м км перегона Колядичи - Асеевка неизвестные лица установили на рельсы проволоку. Осуществлено экстренное торможение электропоезда, следующего по маршруту Руденск - Минск", - рассказали в УВД.

По данному факту проводится проверка.-0-

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