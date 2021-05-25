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25 мая 2021, 18:02

В Минском районе объявлен в розыск 13-летний подросток

Фото из Telegram-канала "Разыскивает милиция"
Фото из Telegram-канала "Разыскивает милиция"

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается 13-летний житель деревни Крички Минского района Мирон Лисовский, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Разыскивает милиция".

Сегодня около 10.00 он вышел из автомобиля матери в Минске, после чего о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 11-13 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза карие, правая нога короче левой на 2 см.

Был одет: мастерка спортивная комбинированная: верх зеленого цвета, низ темно-синего цвета с продольными полосками желтого цвета на рукавах, брюки горчичного цвета, кроссовки темные с белой подошвой. При себе может иметь пакет белого цвета с вещами.

Если вам известно местонахождение подростка, просьба сообщить в Минское РУВД по телефонам: 8 (029) 507-86-40, 8 (025) 774-11-58 или 102.-0-

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