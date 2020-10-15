В Минском районе осужденный за наезд на пешехода мужчина проигнорировал приговор суда и сел за руль

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего гражданина России, временно проживающего в Минском районе. Мужчина подозревается в неисполнении приговора суда о лишении права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Преступлению предшествовало ДТП в августе 2018 года. Тогда мужчина сбил пешехода на автодороге Ельница - Королищевичи - Новый Двор, в результате чего пешеход получил тяжкие телесные повреждения. Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств и приговорил к полутора годам лишения свободы. Также подсудимого лишили на пять лет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта.

Тем не менее, в сентябре этого года, игнорируя приговор суда, мужчина сел за руль автомобиля. Его остановили и задержали сотрудники ГАИ на автодороге Новый Двор - Михановичи - Пятевщина.

Если вина россиянина будет доказана, ему грозит штраф либо арест.-0-